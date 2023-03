Onestini, ecco cosa è successo prima della squalifica di Daniele: Oriana si sfoga e cita Antonino – VIDEO (Di sabato 18 marzo 2023) Luca Onestini chiacchierando con Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip, ha svelato cosa è successo durante la squalifica di Daniele Dal Moro tornato sui social in modalità “on fire”. Onestini svela cosa è successo prima della squalifica di Daniele “Amo io ero a letto e sento che lo chiamano in confessionale e dopo pochissimo hanno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 18 marzo 2023) Lucachiacchierando conMarzoli al Grande Fratello Vip, ha svelatodurante ladiDal Moro tornato sui social in modalità “on fire”.sveladi“Amo io ero a letto e sento che lo chiamano in confessionale e dopo pochissimo hanno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

