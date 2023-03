Onana, un top club pronto a offrire oltre 40 milioni all’Inter! (Di sabato 18 marzo 2023) André Onana, arrivato in questa stagione all’Inter a parametro zero dopo l’esperienza all’Ajax, con le sue prestazioni ha già attirato l’attenzione di diversi club. Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Barzaghi, in particolare uno di Premier League è pronto a fare follie per acquistarlo. OFFERTA DALL’INGHILTERRA – André Onana è ormai il titolare inamovibile dell’Inter dopo aver di fatto tolto il posto a Samir Handanovic. Il portiere camerunense grazie alle sue prestazioni ha già attirato l’interesse in particolare del Chelsea, pronto a offrire 40 milioni più il cartellino di Edouard Mendy, portiere senegalese di proprietà del club inglese. Fonte: Marco Barzaghi Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di sabato 18 marzo 2023) André, arrivato in questa stagione all’Inter a parametro zero dopo l’esperienza all’Ajax, con le sue prestazioni ha già attirato l’attenzione di diversi. Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Barzaghi, in particolare uno di Premier League èa fare follie per acquistarlo. OFFERTA DALL’INGHILTERRA – Andréè ormai il titolare inamovibile dell’Inter dopo aver di fatto tolto il posto a Samir Handanovic. Il portiere camerunense grazie alle sue prestazioni ha già attirato l’interesse in particolare del Chelsea,40più il cartellino di Edouard Mendy, portiere senegalese di proprietà delinglese. Fonte: Marco Barzaghi Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

