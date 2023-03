Omicidio prete, la Cassazione annulla processo a Don Piccoli (Di sabato 18 marzo 2023) L'Aquila - La Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado della Corte di Assise d'Appello di Trieste che aveva condannato a 21 anni di reclusione don Paolo Piccoli, sacerdote incardinato nella diocesi aquilana, per Omicidio di un prete che viveva con lui in un seminario per pensionati a Trieste. A richiedere l'annullamento del processo era stato anche il procuratore generale. Il nuovo processo di secondo grado si svolgerà davanti alla Corte di Assise di Appello di Venezia. Il fatto risale al 25 aprile 2014. Secondo l'accusa don Paolo Piccoli, 56 anni, in pensione per motivi di salute, ex parroco di Pizzoli e Rocca di Cambio in provincia dell'Aquila, era accusato di avere strangolato Giuseppe Rocco, prete di 92 ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 18 marzo 2023) L'Aquila - Lahato la sentenza di secondo grado della Corte di Assise d'Appello di Trieste che aveva condannato a 21 anni di reclusione don Paolo, sacerdote incardinato nella diocesi aquilana, perdi unche viveva con lui in un seminario per pensionati a Trieste. A richiedere l'mento delera stato anche il procuratore generale. Il nuovodi secondo grado si svolgerà davanti alla Corte di Assise di Appello di Venezia. Il fatto risale al 25 aprile 2014. Secondo l'accusa don Paolo, 56 anni, in pensione per motivi di salute, ex parroco di Pizzoli e Rocca di Cambio in provincia dell'Aquila, era accusato di avere strangolato Giuseppe Rocco,di 92 ...

