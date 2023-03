Omicidio Panzieri, Michael Alessandrini al giudice: “L’ho ucciso e lo rifarei. Me lo ha ordinato Jahvè” (Di sabato 18 marzo 2023) Non ha mostrato segni di pentimento, davanti al giudice italiano, Michael Alessandrini, arrivato a Pesaro giovedì scorso dopo essere stato estradato dalla Romania. Il 30enne, reo confesso dell’Omicidio dell’amico Pierpaolo Panzieri, ha ribadito di aver ucciso il 27enne, ammettendo che, se tornasse indietro, lo rifarebbe. Stando alle sue parole, avrebbe agito obbedendo a un volere ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 18 marzo 2023) Non ha mostrato segni di pentimento, davanti alitaliano,, arrivato a Pesaro giovedì scorso dopo essere stato estradato dalla Romania. Il 30enne, reo confesso dell’dell’amico Pierpaolo, ha ribadito di averil 27enne, ammettendo che, se tornasse indietro, lo rifarebbe. Stando alle sue parole, avrebbe agito obbedendo a un volere ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefanialove_of : RT @poliziadistato: #16marzo Estradato il 30enne accusato dell'omicidio di Pierpaolo Panzieri, arrestato in Romania alcuni giorni fa. Uccis… - Open_gol : L'avvocato del 30enne arrestato: «Chiederemo una perizia psichiatrica». Domani al duomo di Pesaro i funerali della… - infoitinterno : Omicidio Pierpaolo Panzieri, il killer: 'Me lo ha ordinato Jahvé' - We_Pesaro : RT @MediasetTgcom24: Giovane ucciso a Pesaro, l'amico arrestato: 'Me l'ha ordinato Jahvè' #pesaro #omicidio #panzieri #17marzo https://t.c… - MediasetTgcom24 : Giovane ucciso a Pesaro, l'amico arrestato: 'Me l'ha ordinato Jahvè' #pesaro #omicidio #panzieri #17marzo -