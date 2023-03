Omicidio Latina, Miriam Mignano davanti ai magistrati difende il carabiniere che le ha sparato (Di sabato 18 marzo 2023) È stata interrogata per oltre cinque ore dai carabinieri della Compagnia di Formia, Miriam Mignano, la donna di 31 anni rimasta ferita nel corso della sparatoria che, dieci giorni fa, ha strappato alla vita Giovanni Fidaleo, direttore di un hotel di Castelfranco. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, a sparare sarebbe stato Giuseppe Molinaro. Trasferito in ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 18 marzo 2023) È stata interrogata per oltre cinque ore dai carabinieri della Compagnia di Formia,, la donna di 31 anni rimasta ferita nel corso dellaria che, dieci giorni fa, ha strappato alla vita Giovanni Fidaleo, direttore di un hotel di Castelfranco. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, a sparare sarebbe stato Giuseppe Molinaro. Trasferito in ... TAG24.

