Omicidio Giovanni Fidaleo, la donna ferita difende il carabiniere che ha sparato (Di sabato 18 marzo 2023) Sull'Omicidio di Giovanni Fidaleo, il direttore d'albergo deceduto lo scorso 7 marzo proprio davanti all'hotel Nuova Suio, arrivano ora le testimonianze e il racconto della donna contesa e rimasta ferita. La sparatoria è avvenuta precisamente a Suio, nel sud della provincia di Latina. L'avvenimento, poi, aveva condotto al fermo per Omicidio e tentato Omicidio del carabiniere in servizio a Carinola, in provincia di Caserta, da febbraio scorso in licenza straordinaria per gravi motivi di salute. Latina, spari in via Parigi: 29enne vittima di un agguato sparatoria a Latina: il racconto della donna ferita Lei, Miriam Mignano, 31 anni di età, è stata interrogata per ben cinque ore e ha ...

