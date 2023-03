Oggi si ricordano le vittime del Covid. Buone notizie dalla Lombardia: vuote le terapie intensive, tre anni fa c’erano 879 malati (Di sabato 18 marzo 2023) Il 18 marzo di ogni anno si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, istituita formalmente il 17 marzo 2021. La data scelta è quella in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare sfilarono per Bergamo. In occasione della Giornata nazionale, tutti gli edifici pubblici esporranno le bandiere a mezz’asta. Nella Giornata nazionale per le vittime del Covid il pensiero degli infermieri va agli oltre 187mila morti in Italia. La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche ricorda, in questa occasione, anche i 90 colleghi che hanno dato la vita sul luogo di lavoro. Oltre 370 i medici morti. Buone notizie sul virus giungono però proprio alla vigilia di questa giornata dall’Oms. “Io penso – sottolinea Mike Ryan, direttore esecutivo del ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 marzo 2023) Il 18 marzo di ogni anno si celebra la Giornata nazionale in memoria delledell’epidemia di coronavirus, istituita formalmente il 17 marzo 2021. La data scelta è quella in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare sfilarono per Bergamo. In occasione della Giornata nazionale, tutti gli edifici pubblici esporranno le bandiere a mezz’asta. Nella Giornata nazionale per ledelil pensiero degli infermieri va agli oltre 187mila morti in Italia. La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche ricorda, in questa occasione, anche i 90 colleghi che hanno dato la vita sul luogo di lavoro. Oltre 370 i medici morti.sul virus giungono però proprio alla vigilia di questa giornata dall’Oms. “Io penso – sottolinea Mike Ryan, direttore esecutivo del ...

