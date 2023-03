Oggi 18 marzo: San Cirillo di Gerusalemme. Intrepido difensore della fede si batte contro gli eretici (Di sabato 18 marzo 2023) San Cirillo, vescovo di Gerusalemme e dottore della Chiesa, difenderà il dogma della fede contro l’eresia ariana. Per la sua strenua difesa dell’ortodossia per ben tre volte sarà costretto all’esilio dagli eretici seguaci dell’arianesimo. Cirillo nasce a Gerusalemme nel 315, agli albori dell’età costantiniana, nel momento di una svolta, importantissima ma non priva di insidie, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 18 marzo 2023) San, vescovo die dottoreChiesa, difenderà il dogmal’eresia ariana. Per la sua strenua difesa dell’ortodossia per ben tre volte sarà costretto all’esilio dagliseguaci dell’arianesimo.nasce anel 315, agli albori dell’età costantiniana, nel momento di una svolta, importantissima ma non priva di insidie, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

