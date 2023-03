Occhio ai batteri | dalla borraccia alle spugne | ecco i dieci oggetti “insospettabili” più sporchi della tavoletta del wc

(Di sabato 18 marzo 2023) Se dovessimo avviare le pulizie di primavera con l’obiettivo di rendere aila vita difficile nella nostra casa, probabilmente partiremmo da punti comunemente ritenuti critici come il gabinetto o il luogo dove riponiamo la pattumiera. Ma forse rischieremmo di tralasciare angoli apparentemente “innocenti”, che invece nascondono molti più ospiti indesiderati di quanti ci potremmo aspettare.nee più tra i piùdelle nostre case: dai cuscini fino alla borsetta dei trucchi. Secondo uno studio del Servizio di ispezione e sicurezza alimentare del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti (FSIS), più di 200.000 specie diverse di insetti,e funghi vivono nelle nostre case. E sebbene la maggior parte di essi sia sostanzialmente “innocua” per gli esseri umani, altri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Occhio ai batteri: dalla borraccia alle spugne, ecco i dieci oggetti “insospettabili” più sporchi della tavoletta d… -

Elimineremo anche iche potrebbero essersi accumulati sulla superficie.anche ai gambi . Vanno puliti anch'essi, magari togliendo le parti più fibrose con un comunissimo pelapatate . ...Unico rischio ipotetico, più che un'infezione da virus o, è quello di contrarre un fungo , ... non colpisce solo le donne e non solo per via sessuale: i 7 miti da sfatare Getty Images...Siamo sempre di corsa , con unall'orologio e l'altro alle tante cose da fare e ci ... Non solo la polvere, ma, soprattutto, ifecali (quelli della pupù dei cani è presente su quasi ...

Occhio ai batteri: dalla borraccia alle spugne, ecco i dieci oggetti “insospettabili” più… Il Fatto Quotidiano

I batteri che popolano il tratto gastrointestinale non si occupano solo del cibo ingerito. Ogni volta che ti arrabbi loro soffrono: “lo stress altera il delicato equilibrio dei batteri”, dice il dotto ...I batteri che popolano il tratto gastrointestinale non si occupano solo del cibo ingerito. Ogni volta che ti arrabbi loro soffrono: “lo stress altera il delicato equilibrio dei batteri”, dice il dotto ...