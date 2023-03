Nuovo consiglio direttivo e nuovi progetti per l'Avad (Di sabato 18 marzo 2023) L'attività dell'Associazione Volontari Assistenza Domiciliare è ripartita dopo lo stop per l'emergenza sanitaria Leggi su lanazione (Di sabato 18 marzo 2023) L'attività dell'Associazione Volontari Assistenza Domiciliare è ripartita dopo lo stop per l'emergenza sanitaria

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucianonobili : Parte oggi una nuova avventura nel consiglio regionale del Lazio, per rappresentare, insieme a @MariettaTidei, le i… - realepartners : Nuovo decreto-legge, proposto da Meloni, Fitto e Giorgetti, è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Il testo… - Antonuzzo2 : @fuori__luogo Se vuoi provare qualcosa di nuovo ti consiglio la colonscopia ?? - MovengoAnchio : RT @LaPrimaManina: Il primo studio di fattibilità per il ponte di Messina fu redatto da Ferdinando II nel 1840. Ieri, 183 anni dopo, il Con… - TTNHEC : RT @LaPrimaManina: Il primo studio di fattibilità per il ponte di Messina fu redatto da Ferdinando II nel 1840. Ieri, 183 anni dopo, il Con… -