Nuova sparatoria nel Barese, la seconda in 3 giorni (Di sabato 18 marzo 2023) AGI - È di due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri sera, intorno alle 20, a Gioia del Colle (Bari). Secondo quanto emerso finora i due erano davanti a un circolo ricreativo, non lontano dall'ufficio della posta centrale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato i feriti all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti: uno dei due, in condizioni gravi, è stato sottoposto a intervento chirurgico. I carabinieri indagano sulla vicenda. Solo mercoledì scorso, nella stessa città, c'era stato un altro conflitto a fuoco, dov'era rimasto ferito un 49enne del posto.

