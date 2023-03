Nuova fiamma per Antonino Spinalbese | pizzicati insieme | no | non è Ginevra Lamborghini

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 marzo 2023) Whoopsee non parla in maniera esplicita di una vera e propriaper. Tuttavia, prima di essere riaccompagnato a casa dalla modella,ha deciso di spendere un po’ di tempo tutto solo con lei prendendosi un drink in un altro locale. Le foto dei paparazzi mostrano i due in macchina, felici e sorridenti mentre si abbracciano. Almeno per il momento, in ogni caso, non sono spuntate foto più compromettenti. Resta il dubbio sul fatto che proprio pochissimi giorni faha (già) scritto la parola fine con l’ex collega vippona. È tornato alla vita serena e tranquilla,che, nelle scorse ...