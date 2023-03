"Nuova conduttrice", come cambiano i talk della Rai: retroscena esplosivo (Di sabato 18 marzo 2023) In attesa che a Palazzo Chigi venga messa mano al dossier Rai scatta il tam tam sui talk show e i programmi del day-time. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate da Dagospia, infatti, ci sarebbero lavori in corso soprattutto nella fascia del mattino. Ad esempio ad Agorà, il talk show del mattino di Rai 3, condotto da Monica Giandotti che in questa edizione ha preso il posto che era occupato da Luisella Costamagna. Per l'edizione estiva, scrive Giuseppe Candela, la versione estiva del programma sarà condotta da Incoronata Boccia, giornalista del TgR Sardegna che ha condotto su Rai1 "Weekly". Con lei il programma "vira a destra", scrive Dagospia. È "stimata professionalmente dall'intellettuale meloniano (futuro dg Rai) Giampaolo Rossi" ed "è sposata con Ignazio Artizzu, ex Rai e ora capo ufficio stampa del governatore Christian Solinas. Al suo ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 marzo 2023) In attesa che a Palazzo Chigi venga messa mano al dossier Rai scatta il tam tam suishow e i programmi del day-time. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate da Dagospia, infatti, ci sarebbero lavori in corso soprattutto nella fascia del mattino. Ad esempio ad Agorà, ilshow del mattino di Rai 3, condotto da Monica Giandotti che in questa edizione ha preso il posto che era occupato da Luisella Costamagna. Per l'edizione estiva, scrive Giuseppe Candela, la versione estiva del programma sarà condotta da Incoronata Boccia, giornalista del TgR Sardegna che ha condotto su Rai1 "Weekly". Con lei il programma "vira a destra", scrive Dagospia. È "stimata professionalmente dall'intellettuale meloniano (futuro dg Rai) Giampaolo Rossi" ed "è sposata con Ignazio Artizzu, ex Rai e ora capo ufficio stampa del governatore Christian Solinas. Al suo ...

