Nuoto | Meeting Firenze 2023 | Alessandro Miressi e Nicolò Martinenghi vittoriosi | Pilato battuta da Carraro nei 50 rana donne

(Di sabato 18 marzo 2023) Mattinata piuttosto intensa nel Trofeo Internazionale diCittà di. In questo day-2 di serie lente e veloci, gli atleti di spicco della Nazionale italiana si sono messi in particolare evidenza, in un appuntamento di passaggio in vista degli Assoluti Primaverili a Riccione, in programma dal 13 al 17 aprile. Nei 100 stile liberoha posto il proprio marchio in 49.33. Il piemontese ha preceduto il compagno di staffetta in azzurro, Manuel Frigo (49.89), e Giovanni(50.05). Tempi piuttosto alti visto il particolare momento della stagione. Da sottolineare il ritorno sui blocchi di partenza di Lorenzo Zazzeri che, dopo essere stato costretto a stare fuori per alcuni problemi fisici, è tornato a gareggiare. Per il toscano un quinto posto (50.60). Nella gara femminile è ...