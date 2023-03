Nuoto fondo, Coppa Len 2023: una fantastica Taddeucci trionfa nella 10 km, Acerenza 2° tra gli uomini (Di sabato 18 marzo 2023) Una fantastica Ginevra Taddeucci trionfa nella 10 km femminile di Eilat, in Israele, valevole per la Coppa Len 2023. La vice campionessa europea si impone in 1h15’04?4 davanti alla portoghese Angelica Andrè, seconda in 1h54’55?9, e all’ungherese Bettina Fabian in 1h55’11?7. Benissimo al rientro Arianna Bridi (Esercito/Trento Nuoto) sesta in 1h55’13?6; Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi) è settima in 1h55’14?6. nella 10 km maschile vince il francese Marc Antoine Olivier, precedendo il campione europeo in carica Domenico Acerenza e l’altro azzurro Marcello Guidi. Il transalpino si impone in 1h47’56?2, mentre il ventottenne lucano tocca in 1h47’58?5; crono di 1h48’01?1 per il ventiseienne sardo. Quinto posto per Mario ... Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) UnaGinevra10 km femminile di Eilat, in Israele, valevole per laLen. La vice campionessa europea si impone in 1h15’04?4 davanti alla portoghese Angelica Andrè, seconda in 1h54’55?9, e all’ungherese Bettina Fabian in 1h55’11?7. Benissimo al rientro Arianna Bridi (Esercito/Trento) sesta in 1h55’13?6; Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi) è settima in 1h55’14?6.10 km maschile vince il francese Marc Antoine Olivier, precedendo il campione europeo in carica Domenicoe l’altro azzurro Marcello Guidi. Il transalpino si impone in 1h47’56?2, mentre il ventottenne lucano tocca in 1h47’58?5; crono di 1h48’01?1 per il ventiseienne sardo. Quinto posto per Mario ...

