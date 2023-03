Nuoto di fondo, Coppa LEN 2023: Domenico Acerenza e Guidi sul podio della 10 km, 7° Paltrinieri (Di sabato 18 marzo 2023) Calato il sipario sulla prima tappa della Coppa LEN di Nuoto in acque libere che, come da tradizione, ha preso il via da Eilat, in Israele. Una 10 km nella quale i caimani hanno iniziato un lungo percorso che culminerà con i Mondiali di Fukuoka, in Giappone, nell’ottica di quanto accadrà l’anno venturo nelle Olimpiadi di Parigi 2024. Per l’Italia sono arrivati riscontri significativi. Domenico Acerenza, campione d’Europa in carica di questa specialità, è giunto secondo con il crono di 1:47:58.5, preceduto dal francese Marc-Antoine Olivier (1:47:56.2). Una bella prova del lucano, che si è dovuto inchinare solo alla forza del transalpino. A completare la top-3 l’altro azzurro Marcello Guidi, distanziato dal vertice di 4.9. Solo settimo ha concluso Gregorio Paltrinieri, ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Calato il sipario sulla prima tappaLEN diin acque libere che, come da tradizione, ha preso il via da Eilat, in Israele. Una 10 km nella quale i caimani hanno iniziato un lungo percorso che culminerà con i Mondiali di Fukuoka, in Giappone, nell’ottica di quanto accadrà l’anno venturo nelle Olimpiadi di Parigi 2024. Per l’Italia sono arrivati riscontri significativi., campione d’Europa in carica di questa specialità, è giunto secondo con il crono di 1:47:58.5, preceduto dal francese Marc-Antoine Olivier (1:47:56.2). Una bella prova del lucano, che si è dovuto inchinare solo alla forza del transalpino. A completare la top-3 l’altro azzurro Marcello, distanziato dal vertice di 4.9. Solo settimo ha concluso Gregorio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: .@greg_palt oggi all’esordio stagionale in acque libere in Israele. A luglio i Mondiali per il pass olimpico dove insegue… - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: .@greg_palt oggi all’esordio stagionale in acque libere in Israele. A luglio i Mondiali per il pass olimpico dove insegue… - Gazzetta_it : .@greg_palt oggi all’esordio stagionale in acque libere in Israele. A luglio i Mondiali per il pass olimpico dove i… - crotoneok : ? Nuoto - Ai campionati di fondo Lorenzo Fonte dei Nuotatorikrotonesi - TerroneDoc : RT @Siluratore: @rulajebreal Testimonianza di immigrati: Nel momento in cui al barcone dello scafista si avvicina la nave per prelevarli, m… -