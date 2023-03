Nuoto artistico, Coppa del Mondo 2023: Cerruti-Ruggiero trionfano nel duo libero femminile (Di sabato 18 marzo 2023) Si chiude con un altro successo azzurro la tre giorni di Coppa del Mondo di Nuoto artistico a Markham, in Canada. Dopo la vittoria di Giorgio Minisini nel programma libero maschile, viene imitato da Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, capaci di cogliere il bersaglio grosso nel programma libero di coppia. Italia che dunque ottiene due successi nelle tre gare in cui ha partecipato. Una ‘coppia inedita’ quella tra Linda, trascinatrice del movimento negli ultimi anni, e Lucrezia, che forma un sodalizio ormai affermato con Minisini nel duo misto. Le due azzurre sono le uniche a superare la soglia dei 300 punti, totalizzando un punteggio totale di 321.2667 (29.0000, 88.2500,. 233.0167), staccando di netto la coppia ucraina composta da Maryna e Vladyslava ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Si chiude con un altro successo azzurro la tre giorni dideldia Markham, in Canada. Dopo la vittoria di Giorgio Minisini nel programmamaschile, viene imitato da Lindae Lucrezia, capaci di cogliere il bersaglio grosso nel programmadi coppia. Italia che dunque ottiene due successi nelle tre gare in cui ha partecipato. Una ‘coppia inedita’ quella tra Linda, trascinatrice del movimento negli ultimi anni, e Lucrezia, che forma un sodalizio ormai affermato con Minisini nel duo misto. Le due azzurre sono le uniche a superare la soglia dei 300 punti, totalizzando un punteggio totale di 321.2667 (29.0000, 88.2500,. 233.0167), staccando di netto la coppia ucraina composta da Maryna e Vladyslava ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... uaworldit : L'ucraina Marta Fiedina ha vinto l'oro nel nuoto artistico ai Mondiali di nuoto artistico 2023. ?? Antoine Saito/Mo… - emiliaromagnago : Nuoto Artistico: a Parma 224 sincronette per il 2° Trofeo FIN Regionale Propaganda #emiliaromagna… - news_ferrara : Nuoto Artistico: a Parma 224 sincronette per il 2° Trofeo FIN Regionale Propaganda - news_bologna : Nuoto Artistico: a Parma 224 sincronette per il 2° Trofeo FIN Regionale Propaganda - DrTrkulja : RT @uaworldit: L'ucraina Marta Fedina ha vinto per la prima volta nella storia l''oro' ai Mondiali di nuoto artistico, che si sono svolti a… -