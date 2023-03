Novità per la ricerca dei gruppi WhatsApp attraverso i contatti (Di sabato 18 marzo 2023) Più di qualche utente può essere iscritto ad un numero considerevole di gruppi WhatsApp e dunque non portare più il conto delle chat collettive alle quali partecipa, da molto tempo o anche più di recente. Per superare la confusione che potrebbe essersi generata all’interno del servizio di messaggistica, gli sviluppatori stanno lavorando ad una nuova funzione utile, ossia quella di ricerca dei gruppi in comune con specifici contatti della propria rubrica. Se il proprio profilo WhatsApp è molto attivo, può certamente capitare di non ricordare esattamente a quanti e quali gruppi si partecipa. Invece di scorrere tutte le chat vecchie e nuove, potrebbe essere molto utile uno stratagemma. Se ricordiamo anche solo il nome di un contatto che partecipa con noi ad una chat ... Leggi su optimagazine (Di sabato 18 marzo 2023) Più di qualche utente può essere iscritto ad un numero considerevole die dunque non portare più il conto delle chat collettive alle quali partecipa, da molto tempo o anche più di recente. Per superare la confusione che potrebbe essersi generata all’interno del servizio di messaggistica, gli sviluppatori stanno lavorando ad una nuova funzione utile, ossia quella dideiin comune con specificidella propria rubrica. Se il proprio profiloè molto attivo, può certamente capitare di non ricordare esattamente a quanti e qualisi partecipa. Invece di scorrere tutte le chat vecchie e nuove, potrebbe essere molto utile uno stratagemma. Se ricordiamo anche solo il nome di un contatto che partecipa con noi ad una chat ...

