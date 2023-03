Novara | il giornalista Pier Alberto Trivulzio trovato morto in casa dopo 7 mesi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimoranet : #Novara, dramma della solitudine: trovato morto un giornalista milanese in pensione, Pier Attilio Trivulzio, 83 ann… - aranciaverde : RT @Corriere: Trovato morto in casa dopo sette mesi il giornalista sportivo ed ex pilota Pier Attilio Trivulzio - Corriere : Trovato morto in casa dopo sette mesi il giornalista sportivo ed ex pilota Pier Attilio Trivulzio - Gazzettino : Pier Attilio Trivulzio, giornalista trovato morto in casa a Novara dopo 7 mesi: il corpo era mummificato - ilmessaggeroit : Pier Attilio Trivulzio, giornalista trovato morto in casa a Novara dopo 7 mesi: il corpo era mummificato -

Il giornalista Pier Attilio Trivulzio è stato trovato morto a Novara, in un appartamento del quartiere S. Agabio. Secondo una prima ricostruzione, l'83enne sarebbe deceduto nel mese di agosto, sette ...E' stato trovato morto in casa il giornalista Pier Attilio Trivulzio (83 anni, era in pensione). Il corpo senza vita di Trivulzio è stato trovato in un appartamento del quartiere S. Agabio a Novara.