Notizie Flash: 2/a edizione - L'estero (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) - Washington. "L'età di pensionamento in Francia è troppo bassa. E' una questione legittima". A scriverlo su Twitter è Elon Musk, rispondendo ad un utente che si scagliava contro il presidente francese Emmanuel Macron, scrivendo che "la gente ne ha abbastanza dei dittatori che pretendono di essere democratici". Kiev. Dall'inizio dell'invasione su vasta scala, quasi duemila ucraini sono stati rimpatriati dalla prigionia russa a seguito di scambi si prigionieri. Lo ha reso noto Andrii Yusov, rappresentante della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina. Teheran. Un tribunale iraniano ha condannato a morte due uomini in relazione all'attacco al santuario sciita di Shiraz dello scorso ottobre nel quale hanno perso la vita 15 persone. Lo riporta l'agenzia di stampa Irna. L'attacco era stato rivendicato dal gruppo terroristico dello Stato ...

