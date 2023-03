Non solo Mes. Perché sull'Europa Meloni rischia di dare dispiaceri a Mattarella (Di sabato 18 marzo 2023) Il timore paventato, per ora, è più che altro un eccesso di cautela. Che davvero il Quirinale possa intervenire per stigmatizzare i tentennamenti esasperati del governo sul Mes, come pure qualche m... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 marzo 2023) Il timore paventato, per ora, è più che altro un eccesso di cautela. Che davvero il Quirinale possa intervenire per stigmatizzare i tentennamenti esasperati del governo sul Mes, come pure qualche m... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Se continua così, questi psicopatici inseriranno la vita umana tra le attività inquinanti. Dall'Unione Europea non… - ladyonorato : Parigi ormai è teatro di guerra civile quotidiana. Ma di queste rivolte popolari i nostri media non parlano, riport… - ninazilli : A me sta cosa che ci sono dei bimbi lasciati in sospeso mi spezza il cuore. Delle famiglie che si amano ma non esis… - ferillo2 : RT @berardi225: @Libero_official La risposta non si è fatta attendere, una bella pernacchia, pensano di avere un potere internazionale ,qu… - giuannib34 : @Riccard610 Ti rendi conto che di fronte alla potenza del mare questi sono fuscelli? Il mare come la montagna del r… -