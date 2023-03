“Non ridete, perché adesso vi intristisco subito”: l’amaro monologo di Crozza sulla siccità (Di sabato 18 marzo 2023) Maurizio Crozza chiude la quarta puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza – in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – con un bellissimo monologo sulla siccità, tra una risata amara e una notizia, come sempre la satira di Crozza tende ad andare dritto al centro delle notizie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Mauriziochiude la quarta puntata della nuova stagione di Fratelli di– in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – con un bellissimo, tra una risata amara e una notizia, come sempre la satira ditende ad andare dritto al centro delle notizie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

