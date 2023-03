“Non posso cantare De André? Se vedo Porro gli rigo la macchina”: Crozza-Salvini è furibondo per il video sul karaoke con Meloni (Di sabato 18 marzo 2023) Maurizio Crozza torna nei panni di Matteo Salvini nella quarta puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza – in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – e parla dei suoi “oneri e onori”. “Se vedo Nicola Porro gli rigo la macchina. Non posso cantare De André? Quel video ci ha fatto fare una figura di m…”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Mauriziotorna nei panni di Matteonella quarta puntata della nuova stagione di Fratelli di– in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – e parla dei suoi “oneri e onori”. “SeNicolaglila. NonDe? Quelci ha fatto fare una figura di m…”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

