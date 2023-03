Non è vero che FdI scende sotto il 30%. Il sondaggio che cambia tutto: la speculazione su Cutro non aiuta la sinistra (Di sabato 18 marzo 2023) Sondaggi: non è vero che FdI scende sotto il 30% come da giorni vanno dicendo e scrivendo i media. E’ Nando Pagnoncelli oggi sul Corriere a causare un brusco risveglio della sinistra dal sogno dorato in cui si era cullata strumentalizzando in modo sciacallesco la tragedia di Cutro. FdI si attesta al 30,3 per cento, stessi livelli della fine di gennaio. La lega all’8% e Forza Italia al 7,2%. Il Pd in crescita di due punti E’ vero che il Pd beneficia dell’effetto Schlein crescendo di due punti percentuali (secondo il sondaggio Ipsos è al 19%, stessa percentuale delle politiche) ma nel complesso il centrodestra rimane con il 46,5% saldamente in testa alle preferenze degli elettori. “Per contro – rileva Pagnoncelli – Elly Schlein fa segnare una flessione di due punti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 marzo 2023) Sondaggi: non èche FdIil 30% come da giorni vanno dicendo e scrivendo i media. E’ Nando Pagnoncelli oggi sul Corriere a causare un brusco risveglio delladal sogno dorato in cui si era cullata strumentalizzando in modo sciacallesco la tragedia di. FdI si attesta al 30,3 per cento, stessi livelli della fine di gennaio. La lega all’8% e Forza Italia al 7,2%. Il Pd in crescita di due punti E’che il Pd beneficia dell’effetto Schlein crescendo di due punti percentuali (secondo ilIpsos è al 19%, stessa percentuale delle politiche) ma nel complesso il centrodestra rimane con il 46,5% saldamente in testa alle preferenze degli elettori. “Per contro – rileva Pagnoncelli – Elly Schlein fa segnare una flessione di due punti ...

