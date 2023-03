“Non è mai successo prima, piango”. GF Vip 7, Micol Incorvaia disperata: ha scoperto tutto (Di sabato 18 marzo 2023) Si avvicina a grandi passi la finale del programma, che decreterà il vincitore. E al GF Vip 7 Micol Incorvaia, insieme ad Oriana Marzoli, è sicura del posto nell’ultimo appuntamento del reality show di Canale 5. Ora, però, la sorella di Clizia ha avuto un momento di grande sconforto. Infatti, mentre stava parlando con Luca Onestini ed Edoardo Tavassi in giardino, si è soffermata su un aspetto che non la sta facendo dormire serenamente. E il pubblico ha immediatamente condiviso il filmato. Quindi, c’è sofferenza al GF Vip 7 da parte di Micol Incorvaia, alle prese con una problematica strettamente personale. Ovviamente il suo fidanzato Edoardo Tavassi ha fatto di tutto per tirarle su l’umore e il pubblico ha gradito il comportamento del fratello di Guendalina. Ma lei non sembra essere ugualmente ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 marzo 2023) Si avvicina a grandi passi la finale del programma, che decreterà il vincitore. E al GF Vip 7, insieme ad Oriana Marzoli, è sicura del posto nell’ultimo appuntamento del reality show di Canale 5. Ora, però, la sorella di Clizia ha avuto un momento di grande sconforto. Infatti, mentre stava parlando con Luca Onestini ed Edoardo Tavassi in giardino, si è soffermata su un aspetto che non la sta facendo dormire serenamente. E il pubblico ha immediatamente condiviso il filmato. Quindi, c’è sofferenza al GF Vip 7 da parte di, alle prese con una problematica strettamente personale. Ovviamente il suo fidanzato Edoardo Tavassi ha fatto diper tirarle su l’umore e il pubblico ha gradito il comportamento del fratello di Guendalina. Ma lei non sembra essere ugualmente ...

