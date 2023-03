Non bisogna illudersi: l'Italia di Mancini dimostra che non siamo guariti (Di sabato 18 marzo 2023) Stiamo plaudendo al nostro calcio che si dice in ripresa solo perché sei squadre su sette si sono qualificate ai quarti delle varie coppe europee. Già il fatto di considerare un grande risultato essere arrivati ai quarti è un limite negativo nelle aspirazioni, perché fa intendere che il nostro calcio non possa ne sappia fare di più e meglio. E così ci si esalta come se si trattasse della finale, come successe ad esempio nel 2003 quando a Manchester si contesero il titolo Juventus e Milan. È vero che i nostri club, almeno al momento, si stanno mettendo in discreta evidenza fuori dai nostri confini, ma è lontano il tempo in cui godevano dei favori del pronostico quando il nostro campionato era considerato il più bello del mondo. D'altra parte quando esiste una società che, a poco più di metà del cammino, è già prima con 18 punti di vantaggio sulle altre, significa che dietro c'è il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Stiamo plaudendo al nostro calcio che si dice in ripresa solo perché sei squadre su sette si sono qualificate ai quarti delle varie coppe europee. Già il fatto di considerare un grande risultato essere arrivati ai quarti è un limite negativo nelle aspirazioni, perché fa intendere che il nostro calcio non possa ne sappia fare di più e meglio. E così ci si esalta come se si trattasse della finale, come successe ad esempio nel 2003 quando a Manchester si contesero il titolo Juventus e Milan. È vero che i nostri club, almeno al momento, si stanno mettendo in discreta evidenza fuori dai nostri confini, ma è lontano il tempo in cui godevano dei favori del pronostico quando il nostro campionato era considerato il più bello del mondo. D'altra parte quando esiste una società che, a poco più di metà del cammino, è già prima con 18 punti di vantaggio sulle altre, significa che dietro c'è il ...

