"No, non potete farlo". Urla dal confessionale, Oriana scopre la squalifica di Daniele e sclera col GF Vip (Di sabato 18 marzo 2023) La notizia del giorno è la squalifica di Daniele Dal Moro dal GF Vip 7: l'ex Uomini e Donne è stato espulso dal reality. "Daniele Dal Moro è stato squalificato da "Grande Fratello Vip". Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane – leggiamo nella nota ufficiale diffusa dai canali social del reality – ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento". Una svolta clamorosa che ha gettato nello sconforto i tanti fan del programma e del vippone che non avrebbero mai immaginato una cosa simile. Daniele Dal Moro ha più volte rischiato la squalifica a causa delle sue intemperanze e alla fine su di lui si è abbattuta la mannaia del GF Vip che ha deciso di dare un taglio netto agli ...

