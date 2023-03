No! Il video dello sciamano di Capitol Hill che legge il tweet di Trump non è stato censurato (Di sabato 18 marzo 2023) Un grande classico delle affermazioni dei complottisti è sostenere che le notizie e il materiale che diffondono non venga trasmesso dai canali di informazione ufficiale, e che quindi esista una sorta di censura nei confronti delle loro idee. Questo è quello che si intende in diversi post su Facebook secondo i quali, nel corso dell’assalto a Capitol Hill, il momento in cui lo sciamano di QAnon ha letto il tweet e mostrato il messaggio dello sconfitto Donald Trump chiedeva loro di andare a casa sarebbe stato nascosto. Tuttavia, questa narrazione è infondata. Vediamo perché. Per chi ha fretta: Alcuni utenti su Facebook pubblicano un video in cui si vede lo sciamano di Capitol Hill invitare i ... Leggi su open.online (Di sabato 18 marzo 2023) Un grande classico delle affermazioni dei complottisti è sostenere che le notizie e il materiale che diffondono non venga trasmesso dai canali di informazione ufficiale, e che quindi esista una sorta di censura nei confronti delle loro idee. Questo è quello che si intende in diversi post su Facebook secondo i quali, nel corso dell’assalto a, il momento in cui lodi QAnon ha letto ile mostrato il messaggiosconfitto Donaldchiedeva loro di andare a casa sarebbenascosto. Tuttavia, questa narrazione è infondata. Vediamo perché. Per chi ha fretta: Alcuni utenti su Facebook pubblicano unin cui si vede lodiinvitare i ...

