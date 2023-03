‘No Box’ Vomero-Arenella e Napoli 2000 è battaglia sui garage interrati previsti a piazza degli Artisti (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBox interrati al Vomero-Arenella, lo scontro si sposta nel parlamentino della quinta municipalità di Napoli. In commissione lavori pubblici è stato ascoltato l’architetto Antimo Di Martino, tecnico della rete social No Box, in trincea contro il progetto di 500 box privati in piazza degli Artisti. Gli oppositori dell’opera evocano presunte incongruenze nell’iter autorizzativo. La società concessionaria, cooperativa Napoli 2000 – forte di sentenze amministrative favorevoli – ostenta invece tranquillità. “Il progetto complessivo, che è unitario, riguarda piazza degli Artisti, via Tino di Camaino, l’area De Bustis – ricostruisce Di Martino-. La concessione del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBoxal, lo scontro si sposta nel parlamentino della quinta municipalità di. In commissione lavori pubblici è stato ascoltato l’architetto Antimo Di Martino, tecnico della rete social No Box, in trincea contro il progetto di 500 box privati in. Gli oppositori dell’opera evocano presunte incongruenze nell’iter autorizzativo. La società concessionaria, cooperativa– forte di sentenze amministrative favorevoli – ostenta invece tranquillità. “Il progetto complessivo, che è unitario, riguarda, via Tino di Camaino, l’area De Bustis – ricostruisce Di Martino-. La concessione del ...

