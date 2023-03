Niente rinnovo della tessera Anpi per il vicesindaco di Alassio, iscritto a Fratelli d’Italia. Che protesta: «Arroganza intellettuale, giuridica e morale» (Di sabato 18 marzo 2023) «Arroganza intellettuale, giuridica e morale». Così il vicesindaco di Alassio e assessore al Turismo Angelo Galtieri si rivolge all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia che poche ore fa ha ufficialmente rifiutato il rinnovo della sua tessera. Il problema starebbe nell’appartenza del vicesindaco già di diversi giorni al gruppo di Fratelli d’Italia, partito a cui Galtieri si è iscritto da poco. «Fino al 2021 Galtieri era un tesserato di lungo corso di Anpi», spiega la presidente la presidente Anpi Alassio Franca Oliva, «nel 2022 non ha rinnovato la tessera, ma nel ... Leggi su open.online (Di sabato 18 marzo 2023) «». Così ildie assessore al Turismo Angelo Galtieri si rivolge all’Associazione Nazionale Partigianiche poche ore fa ha ufficialmente rifiutato ilsua. Il problema starebbe nell’appartenza delgià di diversi giorni al gruppo di, partito a cui Galtieri si èda poco. «Fino al 2021 Galtieri era unto di lungo corso di», spiega la presidente la presidenteFranca Oliva, «nel 2022 non ha rinnovato la, ma nel ...

