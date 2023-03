Nel suo ultimo libro sul linguaggio, Vera Gheno ha dato voce alle donne del passato. Dieci trentenni hanno commentato per noi le loro parole. Abbiamo scoperto le ragioni di una generazione apolide (Di sabato 18 marzo 2023) La storia della letteratura è piena di donne che non potevano dire (e scrivere) la loro: non era concesso, e sappiamo il perché. Le poche che ce l’hanno fatta però avranno per sempre una missione nei loro confronti: riscattarle. Anche oggi le antologie adottate a scuola non abbondano di nomi femminili. Ma arriva un libro sul linguaggio che ad alcune “parole” usate dalle donne che non hanno mai smesso di scrivere ha affidato un compito: salvare tutti. Sì, perché usando queste parole le scrittrici hanno cambiato il mondo e chissà ora cosa potrebbero ancora fare. Le ha riunite Vera Gheno in parole d’altro genere (Bur), un ... Leggi su iodonna (Di sabato 18 marzo 2023) La storia della letteratura è piena diche non potevano dire (e scrivere) la: non era concesso, e sappiamo il perché. Le poche che ce l’fatta però avranno per sempre una missione neiconfronti: riscattarle. Anche oggi le antologie adottate a scuola non abbondano di nomi femminili. Ma arriva unsulche ad alcune “” usate dche nonmai smesso di scrivere ha affiun compito: salvare tutti. Sì, perché usando questele scrittricicambiato il mondo e chissà ora cosa potrebbero ancora fare. Le ha riuniteind’altro genere (Bur), un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? «La #Cortepenaleinternazionale ha emesso un mandato di arresto per #Putin. Una decisione storica»: le parole del… - Agenzia_Ansa : Accumulatore seriale trovato morto in casa sotto cataste di oggetti. Scomparso da mesi, il cadavere era 'sepolto' n… - _Nico_Piro_ : ricorda nel suo libro “Per la giustizia” edito da @add_editore la giustizia internazionale è politica. Non ci sono… - _callmekekkaa_ : Le ragazze riprendono lui e lui riprende le ragazze… si riprendono a vicenda quindi nel suo video si vedono le raga… - blusewillis2 : RT @mirko_furlan: l’ex presidente degli Stati Uniti ???? che cerca di far scoppiare la guerra civile nel suo paese. Pensate che bene che vuol… -