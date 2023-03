Nel report Ipcc le soluzioni per adattarci al cambiamento climatico Intanto cosa stiamo facendo?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 marzo 2023) di Antonella Galetta Il Rapporto di sintesi di valutazione dell’intergovernativo sul) delle Nazioni Unite rivolto ai politici del mondo viene discusso in questi giorni riga per riga dagli stessi governi a Interlaken in Svizzera. Vedremouscirà nella sintesi di lunedì 20 marzo 2023 ore 14. Ilraccoglie le ricerche scientifiche più recenti, alla luce delche ormai è sotto gli occhi di tutti. Ogni giorno una catastrofe: in Bangladesh, poi in Cina, Africa, America, ma anche in Europa non siamo più protetti. In Italia, secondo Legambiente, negli ultimi 13 anni sono stati registrati più di 1500 fenomeni estremi in 780 comuni, con 279 vittime. Vi sembra tutto normale? Di conseguenza gli ...