Nel Giardino del Doge Domenica 19 marzo a Villa Manin

(Di sabato 18 marzo 2023) È ai blocchi di partenza “Neldel”, in programma sabato 18 e19dalle 9 al tramonto a Passariano di Codroipo (Udine). Promossa dall’ERPAC, l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e coordinata dalla cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone, una realtà con sede nel parco culturale di San Giovanni a Trieste che da oltre quarant’anni si occupa di manutenzione del verde e di cura delle persone attraverso il verde, la rassegna è giunta ormai alla XVI edizione. Sempre attenti a cogliere le istanze più attuali, questo fine settimana i promotori proporranno una riflessione sulla biodiversità, tornata all’attenzione negli ultimi giorni in seguito alla recente decisione dell’Agenzia Onu per le Biodiversità di ...

Il 21 marzo,della Banca d'Italia di Agrigento, sarà inaugurata un'"Oasi delle Api": un'area con piante che producono efflorescenze nettarifere che si alternano durante tutto l'anno in cui sono stati ...... lo hanno indirizzato verso un piccoloaffinché fosse al sicuro. Ha chiamato la polizia provinciale e questo ha permesso di intervenire con maggior professionalitàrecupero dell'ungulato.Una collocazione significativa, in quanto il fulcro della piazza è costituito dalche già2017 era stato intitolato al ricordo di Augusto Daolio, voce e leader carismatico del gruppo. I ...

Nel giardino del Doge Manin 2023 Giro FVG

Dante Pergreffi, bassista del gruppo I Nomadi fra il 1984 e il 1992, ha una targa in sua memoria in piazza Villari, nel cuore della Circoscrizione 5. Una collocazione significativa, in quanto il ...Riapre le porte al pubblico da domani, domenica 19 marzo, il Giardino di Lu a Pimentel, il parco di tulipani nato nel 2016 per iniziativa di Maria Fois Maglione in memoria della figlia Luena, dove i v ...