Nazionale Under 20: nuova convocazione per Samuel Giovane (Di sabato 18 marzo 2023) nuova convocazione in Nazionale Under 20 per Samuel Giovane, che risponderà alla chiamata del Tecnico Federale Carmine Nunziata per la disputa di due match del Torneo Elite: Norvegia-Italia, in programma giovedì 23 marzo, alle ore 18:00, allo stadio "SR Bank Arena" di Stravanger e Italia-Germania di lunedì 27 marzo al "Lungobisenzio" di Prato (calcio d'inizio ore 15:00). Giovane raggiungerà il ritiro azzurro di Grassobbio domenica prossima e tornerà a disposizione di Mister Breda per l'allenamento di martedì 28 marzo, nella settimana che porta alla partita interna col Brescia. Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it

