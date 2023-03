Nazionale Under 20 | le scelte di Nunziata per il Torneo 8 Nazioni | ci sono tre novità assolute

(Di sabato 18 marzo 2023) In attesa di scoprire le avversarie del prossimo Mondiale di categoria che si svolgerà a maggio in Indonesia (sorteggio il 31 marzo), laitaliana20 si prepara ai primi impegni ufficiali di questo 2023. LA COMPETIZIONE Laallenata da Carmine, infatti, giocherà giovedì 23 marzo alle 18.00 contro la Norvegia a Stavenberg e lunedì 27 marzo alle 15.00 contro la Germania a Prato. Si tratta delle ultime due partite delin cui gli Azzurrini, dopo aver perso all’esordio contro la Polonia, hanno poi vinto con Portogalliìo, Romania e Repubblica Ceca. LEIl ctha convocato in totale 23 giocatori, di cui 21 classe 2003 e due classe 2004 (Guarino dell’Empoli e Ndour del Benfica). Alla prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TorinoFC_1906 : ???????? @alebongio99 in Nazionale, Ricci in Under 21 ?????? #SFT - OfficialUSLecce : ???? ?????????????? ???? ?????????????????? ??? Il calciatore Lorenzo Colombo, è stato convocato in Nazionale Under 21, dal Commissario… - bjaconceicao : RT @OfficialUSLecce: ???? ?????????????? ???? ?????????????????? ??? Il calciatore Lorenzo Colombo, è stato convocato in Nazionale Under 21, dal Commissario Te… - ilciccio67 : @sassipiedimonte A me da fastidio che siano con l'Under 21. Non perché è l'U21 ma perché è una squadra nazionale. - paoloGiang : RT @OfficialUSLecce: ???? ?????????? ???? ?????????????????? ??? Il calciatore Antonino Gallo, è stato convocato in Nazionale Under 21, dal Commissario Tecni… -

LECCE - C'è Wladimiro Falcone in. Per l'estremo difensore è arrivata la convocazione. Altri due giocatori del Lecce sono stati invece convocati nell'21: Colombo e Gallo.Lorenzo Colombo e Antonino Gallo, sono stati convocati in21, dal Commissario Tecnico Paolo Nicolato, in occasione delle gare amichevoli Serbia - Italia del 24/03 e Italia - Ucraina ...A tre mesi dall'Europeo, la21 è pronta a tornare in campo per le due prove generali in vista della fase finale che vedrà la squadra di Paolo Nicolato impegnata dal 21 giugno all'8 luglio in Georgia e Romania in ...

Italia Under 21, c'è Baldanzi tra i 28 di Nicolato per le amichevoli con Ucraina e Serbia Sky Sport

In attesa di scoprire le avversarie del prossimo Mondiale di categoria che si svolgerà a maggio in Indonesia (sorteggio il 31 marzo), la Nazionale italiana Under 20 si prepara ai primi impegni ...Da subito il suo talento attira sia la nazionale tedesca, sia quella italiana: arriva da entrambe la convocazione in Under 15. Tra le due, sceglie di ripercorre le sue origini e di sposare l'Italia, ...