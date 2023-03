Navi da guerra in mare: l'Occidente sotto scacco di Russia, Cina e Iran | GUARDA (Di sabato 18 marzo 2023) La marina militare russa ha svolto esercitazioni congiunte con Cina e Iran. I filmati diffusi dal ministero della Difesa mostrano le Navi in acqua mentre eseguivano le esercitazioni militari: un chiaro segnale a tutto l'Occidente. Associated Press non ha potuto verificare la data o il luogo in cui è stato girato il filmato. La Russia era rappresentata all'esercitazione da un distaccamento di Navi della Flotta del Nord, tra cui la fregata "Admiral Gorshkov" e la petroliera "Kama". Leggi su iltempo (Di sabato 18 marzo 2023) La marina militare russa ha svolto esercitazioni congiunte con. I filmati diffusi dal ministero della Difesa mostrano lein acqua mentre eseguivano le esercitazioni militari: un chiaro segnale a tutto l'. Associated Press non ha potuto verificare la data o il luogo in cui è stato girato il filmato. Laera rappresentata all'esercitazione da un distaccamento didella Flotta del Nord, tra cui la fregata "Admiral Gorshkov" e la petroliera "Kama".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #Russia, #Cina e #Iran spaventano l’Occidente con le navi da #guerra - VIDEO #video #18marzo #iltempoquotidiano… - TorciaPolitica : RT @AGCsegreteria: #UKRAINERUSSIAWAR. Russi avanzano ad Adviika. Navi russe sopra il Reaper abbattuto. Medvedev: Crosetto non sopravvalutar… - s02526371 : RT @ultimenotizie: Sedici navi da guerra russe rimangono in servizio di combattimento nel #MarNero, quattro delle quali armate con un massi… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????????Sedici navi da guerra russe rimangono in servizio di combattimento nel Mar Nero, quattro delle quali armate con un… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 18 Marzo 1915 ? 3 navi da guerra vengono affondate durante un fallito attacco navale franco-britannico ai Dardanelli h… -