Naufragio Cutro | trovato un altro corpo | vittime salgono a 87

(Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Sale a 87 il numero di vittime del Naufragio di Steccato di Cutro, a Crotone, dopo il ritrovamento in mattinata del corpo di un uomo a Praialonga. Le ricerche intanto proseguono, sarebbero una ventina le persone che mancano ancora all'appello. L'articolo proviene da Italia Sera.

