Naufragio Cutro, la Guardia Costiera è stufa: “Ora esagerano con gli attacchi” (Di sabato 18 marzo 2023) Sono in totale 118 le vittime dei due naufragi, il primo nei pressi delle coste crotonesi ed il secondo al largo delle acque libiche, avvenuti nei giorni scorsi e su cui i media mainstream, nonché l’opposizione, si sono scagliati contro il governo Meloni e la Guardia Costiera. L’accusa è di aver omesso – o meglio, ritardato – l’attivazione del cosiddetto Sar, ovvero l’operazione di soccorso in mare. Nelle scorse ore, c’è chi ha imputato anche un’influenza politica che l’esecutivo di destra eserciterebbe nei confronti dei membri della Guardia Costiera, i quali – causa la politica maggiormente restrittiva del centrodestra sui flussi migratori – sarebbero implicitamente legittimati a compiere meno operazioni di soccorso, di fatto abbandonando i migranti in mare. Sulla colonne del Corriere della Sera, però, l’ammiraglio ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 18 marzo 2023) Sono in totale 118 le vittime dei due naufragi, il primo nei pressi delle coste crotonesi ed il secondo al largo delle acque libiche, avvenuti nei giorni scorsi e su cui i media mainstream, nonché l’opposizione, si sono scagliati contro il governo Meloni e la. L’accusa è di aver omesso – o meglio, ritardato – l’attivazione del cosiddetto Sar, ovvero l’operazione di soccorso in mare. Nelle scorse ore, c’è chi ha imputato anche un’influenza politica che l’esecutivo di destra eserciterebbe nei confronti dei membri della, i quali – causa la politica maggiormente restrittiva del centrodestra sui flussi migratori – sarebbero implicitamente legittimati a compiere meno operazioni di soccorso, di fatto abbandonando i migranti in mare. Sulla colonne del Corriere della Sera, però, l’ammiraglio ...

