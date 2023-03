NATO: Turchia dice sì all’ingresso della Finlandia nell’Alleanza (Di sabato 18 marzo 2023) La Turchia dice sì all’ingresso della Finlandia nella NATO. Ad annunciarlo è il presidente turco Recep Tayyip Erdogan,che ha però ancora espresso profonda opposizione alla ratifica della Svezia. La Turchia dice sì all’ingresso della Finlandia nella NATO Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che il parlamento turco procederà con la ratifica della candidatura Leggi su periodicodaily (Di sabato 18 marzo 2023) Lasìnella. Ad annunciarlo è il presidente turco Recep Tayyip Erdogan,che ha però ancora espresso profonda opposizione alla ratificaSvezia. LasìnellaIl presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che il parlamento turco procederà con la ratificacandidatura

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Sintesi: mandato di arresto per crimini di guerra per Vladimir Putin, Turchia ed Ungheria che sbloccano definitivam… - putino : Altra pessima notizia per i putiniani nostrani. La strada per l’ingresso formale della Finlandia della NATO ora è s… - putino : Sanna Marin: “Un passo importante verso l'adesione della Finlandia alla NATO è stato compiuto oggi, quando la Turch… - adapallai : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoStoria #Siria Viyan Qamislo, del cantone siriano dei #curdi di #Rojava, E' MORTA a 18 anni combat… - Billa42_ : NATO: Turchia dice sì all’ingresso della Finlandia nell’Alleanza -