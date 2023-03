Nasce la lista civica “Rinascita ed Orgoglio per San Salvatore” (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSan Salvatore Telesino (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota che annuncia la creazione della lista civica “Rinascita ed Orgoglio per San Salvatore”. Di seguito il testo: “. Un movimento aperto a tutti coloro che intendono apportare un contributo di crescita sano, trasparente e concreto. La lista ha individuato come candidato alla carica di Sindaco il Dott. Leucio Porto, già Questore della Polizia di Stato. Leucio è nato a San Salvatore Telesino ed è fortemente legato alla nostra Comunità. Per lungo tempo ha ricoperto, con successo, un ruolo guida nella pubblica amministrazione, affrontando con determinazione e senso del dovere le sfide che il ruolo prevedevano. La competenza amministrativa e di relazione pubblica ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSanTelesino (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota che annuncia la creazione dellaedper San”. Di seguito il testo: “. Un movimento aperto a tutti coloro che intendono apportare un contributo di crescita sano, trasparente e concreto. Laha individuato come candidato alla carica di Sindaco il Dott. Leucio Porto, già Questore della Polizia di Stato. Leucio è nato a SanTelesino ed è fortemente legato alla nostra Comunità. Per lungo tempo ha ricoperto, con successo, un ruolo guida nella pubblica amministrazione, affrontando con determinazione e senso del dovere le sfide che il ruolo prevedevano. La competenza amministrativa e di relazione pubblica ...

