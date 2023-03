Napoli | tifosi di nuovo in trasferta dopo due mesi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Philipp Reschke, dirigente #Eintracht: 'La polizia ci ha confermato che l'attacco di ieri è partito dai tifosi del… - lucianonobili : Di fronte ai tifosi violenti che hanno messo Napoli a ferro e fuoco, #Salvini si limita a dare sacrosanta solidarie… - sportface2016 : +++#EintrachtFrancoforte: 'I tifosi del #Napoli hanno sferrato per primi l'attacco ieri e poi è scoppiata la violen… - ventisei_marzo : Il vaneggio novax non sa proprio più dove andare a parare. Ora le forze dell’ordine (che sono intervenute eccome!)… - evelynbani : RT @roxsasso: 8 marzo: #Piantedosi nega trasferta a tifosi #EintrachtFrankfurt. 10 marzo: i tedeschi ricorrono al Tar 11 marzo: i giudici d… -

Lente d'ingrandimento a Torino per il ritorno deidelin trasferta due mesi dopo gli scontri con gli ultras romanisti in autostrada . Dal Viminale fanno sapere che i napoletani saranno sotto i riflettori delle forze dell'ordine. Saranno ...I fatti recenti, a partire dai violenti scontri tre giorni fa tra idele quelli dell'Eintracht di Francoforte, ne sono la prova. Il valzer di accordi e antichi livori tramette ...... Di Carlo convoca ie sogna di festeggiare insieme Sport [ 18/03/2023 ] Happy Casa Brindisi, domani derby del sud aSport [ 18/03/2023 ] Prisma Taranto, il pres. Bongiovanni: 'Felici di ...

Lente d'ingrandimento a Torino per il ritorno dei tifosi del Napoli in trasferta due mesi dopo gli scontri con gli ultras romanisti in autostrada. Dal Viminale fanno sapere che i napoletani saranno ...Da ieri, per una volta, il sorteggio sembra non aver fatto disperare i tifosi azzurri, trepidanti per la doppia ... Che magari può essere proprio il Napoli. «Sì, quest’anno in Europa abbiamo fatto ...