Napoli | Spalletti | Per il Napoli sono disposto a tutto | contro il Torino gara difficile

(Di sabato 18 marzo 2023) Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista delladi domaniilalle ore 15, di seguito le sue dichiarazioni: Sul momento felice: "Noi verremo giudicati per quella che è la serietà e la professionalità dell'affrontare le cose. Io ho questa esigenza e mi devo affrettare, di tempo non ne ho molto (ride, ndr), so che devo dare valore a tutte le cose che mi passano davanti ed io per il". Anno irripetibile?"Sarà quello dopo questo, almeno nelle intenzioni, qualsiasi cosa succeda, e poi ancora quello dopo e si può andare avanti all'infinito. Il meglio è sempre quello che vuoi scoprire e prendere. Non bisogna fermarsi, ...

... nessuno Indisponibili: Lazaro, Vieira, Zima, Miranchuk(4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All....Un minimo di turnover anche per, che ritrova Mario Rui dopo la squalifica e che a ... Come vedere Torino -in diretta tv e in streaming Torino -in programma domenica alle 15:00 ...Trasferta complicata domenica per il lanciatissimo, opposto ai granata reduci da due vittorie.punta ancora sui titolari con un paio di ballottaggi: Lozano in vantaggio su Politano, Olivera se la gioca con Mario Rui. Juric perde l'...

Napoli, diretta Spalletti: "Disposto a tutto. Anno irripetibile Il prossimo" LIVE Corriere dello Sport

Il Napoli si prepara ad affrontare il Torino per continuare ad avvicinare il sogno Scudetto. In campionato i punti sull'Inter seconda sono 18 ma Di Lorenzo e compagni non vogliono abbassare la guardia ...I granata, infatti, si trovano al momento a 37 punti, a -1 dalla Juventus settima. Prossimo avversario, il Napoli di Luciano Spalletti, che ha ribadito la sua stima nei confronti di Juric. Alla ...