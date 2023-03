Napoli, infarto per Jerry Calà nella notte: codice rosso (Di sabato 18 marzo 2023) L’attore Jerry Calà si trovava a Napoli per le riprese di un film. Le sue condizioni sono buone, nonostante l’infarto subito Un allarme rosso per uno dei profili più dominanti della scena cinematografica italiana. L’attore e regista Jerry Calà, 71 anni, è stato colto nella notte da un malore a Napoli. Calà si trovava nell’hotel Santa Lucia sul lungomare, dove alloggiava in questi giorni per le riprese del suo nuovo film, dal titolo “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema“. Un malore improvviso avrebbe fatto precipitare la situazione. L’attore è stato portato in codice rosso nella vicina clinica ... Leggi su zon (Di sabato 18 marzo 2023) L’attoresi trovava aper le riprese di un film. Le sue condizioni sono buone, nonostante l’subito Un allarmeper uno dei profili più dominanti della scena cinematografica italiana. L’attore e regista, 71 anni, è stato coltoda un malore asi trovava nell’hotel Santa Lucia sul lungomare, dove alloggiava in questi giorni per le riprese del suo nuovo film, dal titolo “Hanno rapito: il riscatto è un problema“. Un malore improvviso avrebbe fatto precipitare la situazione. L’attore è stato portato invicina clinica ...

