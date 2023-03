Napoli, infarto nella notte per Jerry Calà. Soccorso e operato, ora sta bene: «È un leone, entro 10 giorni sarà di nuovo sul set» (Di sabato 18 marzo 2023) L’attore e regista Jerry Calà, 71 anni, è stato colto nella notte tra venerdì e sabato da un malore a Napoli. Calà si trovava nell’hotel Santa Lucia sul lungomare, dove alloggiava in questi giorni per le riprese del film Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema. L’attore è stato portato in codice rosso nella vicina clinica Mediterranea di Napoli, ed è stato sottoposto a una delicata operazione per uno stent coronario. Secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa dell’attore però «le sue condizioni sono buone, non come riportate falsamente su alcuni giornali». Lo staff con cui sta collaborando Calà spera in un pronto recupero delle condizioni di salute e in un ritorno sul set ... Leggi su open.online (Di sabato 18 marzo 2023) L’attore e regista, 71 anni, è stato coltotra venerdì e sabato da un malore asi trovava nell’hotel Santa Lucia sul lungomare, dove alloggiava in questiper le riprese del film Hanno rapito: il riscatto è un problema. L’attore è stato portato in codice rossovicina clinica Mediterranea di, ed è stato sottoposto a una delicata operazione per uno stent coronario. Secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa dell’attore però «le sue condizioni sono buone, non come riportate falsamente su alcuni giornali». Lo staff con cui sta collaborandospera in un pronto recupero delle condizioni di salute e in un ritorno sul set ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? #JerryCalà ha avuto un #infarto nella notte: è stato prontamente trasportato in codice rosso alla… - Corriere : Malore a Napoli per Jerry Calà: ricoverato in clinica per un infarto e operato. È fuori pericolo - repubblica : Malore per Jerry Calà nella notte a Napoli: l'attore ricoverato per infarto - rep_napoli : Jerry Calà colpito da infarto a Napoli nella notte: sta meglio, ha già scambiato battute ironiche con il personale… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Malore nella notte, a #Napoli, per #JerryCalà. L'attore, 71 anni, si trovava in albergo nel capoluogo campano quando è s… -