Napoli-Eintracht: Daspo per tre anni a 5 tifosi tedeschi (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Questore di Napoli ha adottato cinque provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), della durata di tre anni, nei confronti di altrettanti tifosi tedeschi, tra i 21 e i 38 anni, per aver partecipato mercoledì scorso, prima dell’incontro di calcio di Champions League Napoli-Eintracht allo stadio “Maradona”, ad un corteo non autorizzato “mettendo in pericolo la sicurezza pubblica e creando turbative per l’ordine pubblico”. In particolare, si ricostruisce in un comunicato della questura, tra il 14 ed il 15 marzo circa 500 tifosi tedeschi hanno raggiunto Napoli sprovvisti del titolo di ingresso per l’accesso allo stadio; ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Questore diha adottato cinque provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), della durata di tre, nei confronti di altrettanti, tra i 21 e i 38, per aver partecipato mercoledì scorso, prima dell’incontro di calcio di Champions Leagueallo stadio “Maradona”, ad un corteo non autorizzato “mettendo in pericolo la sicurezza pubblica e creando turbative per l’ordine pubblico”. In particolare, si ricostruisce in un comunicato della questura, tra il 14 ed il 15 marzo circa 500hanno raggiuntosprovvisti del titolo di ingresso per l’accesso allo stadio; ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : La tifoseria del #Napoli intona “La Mano de Dios” prima della sfida con l’#Eintracht. Brividi - repubblica : Scontri prima di Napoli-Eintracht, piazza del Gesù sotto choc: “I tedeschi sniffavano coca e inneggiavano a Hitler”… - mirkonicolino : Philipp Reschke, dirigente #Eintracht: 'La polizia ci ha confermato che l'attacco di ieri è partito dai tifosi del… - puntomagazine : Napoli-Eintracht emessi i primi 5 daspo per i tifosi tedeschi ancora in corso indagini per altre identificazioni: t… - ANSACampania : Napoli-Eintracht: Daspo per tre anni a 5 tifosi tedeschi -