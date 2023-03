Napoli, beccato con droga in casa: in manette pusher 16enne (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo una perquisizione personale e domiciliare a Napoli, il baby pusher è stato trovato in possesso di 3 panetti di hashish e 24 stecchette della stessa sostanza. Ha 16 anni e da ieri pomeriggio è nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. I Carabinieri della stazione di Napoli Capodimonte lo hanno arrestato per detenzione Leggi su 2anews (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo una perquisizione personale e domiciliare a, il babyè stato trovato in possesso di 3 panetti di hashish e 24 stecchette della stessa sostanza. Ha 16 anni e da ieri pomeriggio è nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. I Carabinieri della stazione diCapodimonte lo hanno arrestato per detenzione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... signofmarc : Questi si cagano addosso di affrontare il Napoli e allora vengono a dire a noi che abbiamo avuto culo. Se avessero… - Renato74321072 : Sono i milanisti che devono temere di aver beccato il Napoli ?? - Lino21097419 : @LucaHoganC @zzalaaa Guarda io sono uno di quelli che non ha festeggiato affatto, comunque anche tra di voi è conte… - Salvocomplicazz : Riguardo ai sorteggi tanta ipocrisia. Alle italiane è andata di lusso, evitare City, Real e Bayern equivale ad una… - MilanWorldForum : Come può un napoletano esultare per aver beccato il Milan? QUI -) -