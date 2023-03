Mutui, rate a tasso variabile su del 52% in meno di 18 mesi (Di sabato 18 marzo 2023) La Bce ha confermato un nuovo aumento di 50 punti base del costo del denaro il che, per chi ha un mutuo medio a tasso variabile, potrebbe portare le rate del finanziamento a salire del 52% in meno di 18 mesi. Secondo le simulazioni di Facile.it se l’incremento Bce si riflettesse in maniera speculare sull’Euribor, la rata di un mutuo a tasso variabile standard passerebbe dai 456 euro di gennaio 2022 ai 693 euro del secondo trimestre 2023. La buona notizia, se così vogliamo considerarla, è che alla luce delle vicende Svb e Credit Suisse, sono cambiate le aspettative future dei mercati, che ora scommettono su aumenti più contenuti nei prossimi mesi e sulla possibilità che la Bce rallenti, se non addirittura interrompa, il trend rialzista. Fino a pochi ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 marzo 2023) La Bce ha confermato un nuovo aumento di 50 punti base del costo del denaro il che, per chi ha un mutuo medio a, potrebbe portare ledel finanziamento a salire del 52% indi 18. Secondo le simulazioni di Facile.it se l’incremento Bce si riflettesse in maniera speculare sull’Euribor, la rata di un mutuo astandard passerebbe dai 456 euro di gennaio 2022 ai 693 euro del secondo trimestre 2023. La buona notizia, se così vogliamo considerarla, è che alla luce delle vicende Svb e Credit Suisse, sono cambiate le aspettative future dei mercati, che ora scommettono su aumenti più contenuti nei prossimie sulla possibilità che la Bce rallenti, se non addirittura interrompa, il trend rialzista. Fino a pochi ...

