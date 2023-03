Multe in aumento da fine mese Cosa sta succedendo

Leggi su formatonews

(Di sabato 18 marzo 2023) Prendere delleper violazione del codice della strada, capita ogni giorno a migliaia di automobilisti che non rispettano le regole.fare? Va detto che lea partire dalladi marzo diventeranno leggermente più salate per colpa degli aumenti dei costi di notifica postale. Il tutto è capire a quanto arriveranno gli importi delleche colpiranno gli automobilisti. Questo è un aspetto che è importante da sapere per tutti coloro che ignorano le infrazioni stradali e non immagino che un eccesso di velocità oppure un divieto di sosta non siano nulla di grave. Non è così. Al di là dell’infrazione che non andrebbe mai commessa vi è anche la conseguenza economica delleda considerare. – Formatonews.itQuello che va precisato è che la decisione ...