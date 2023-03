Multe agli studenti universitari per divieto di sosta | la nota dei Giovani Democratici

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo lastampa deidi Benevento sullecomminateperdie sulla mancata apertura del parcheggio nei pressi della sede SEA. Di seguito il testo: “Nella giornata odierna abbiamo visto una storia che si ripete. Come già denunciato dal gruppo consiliare del PD nelle settimane passate, anche oggi abbiamo ricevuto notizia da parte di numerosidi, legittime, ricevute a seguito di soste non a regola. Queste ovviamente hanno una propria genesi: la chiusura per lavori di via dei Mulini e l’assenza di un parcheggio nei pressi della sede SEA di via ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amvelli : @Kaio_70 @PoveraR @diarioromano @gualtierieurope Ci vogliono multe salate, solo così si riesce a far capire qualcosa agli zozzoni - GianpaoloZatti : RT @byoblu: Le multe, che continuano ad arrivare agli ultracinquantenni non vaccinati contro il Covid, sono sempre più numerose. Ecco perch… - astarequi : RT @byoblu: Le multe, che continuano ad arrivare agli ultracinquantenni non vaccinati contro il Covid, sono sempre più numerose. Ecco perch… - LuigiIvanV : RT @byoblu: Le multe, che continuano ad arrivare agli ultracinquantenni non vaccinati contro il Covid, sono sempre più numerose. Ecco perch… - Bobbio65M : RT @byoblu: Le multe, che continuano ad arrivare agli ultracinquantenni non vaccinati contro il Covid, sono sempre più numerose. Ecco perch… -

I Carabinieri hanno pertanto arrestato in flagranza il 23enne, per il reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti", sottoponendoloarresti domiciliari su disposizione dell'..."Passerà alla storia per essere il sindaco delle" si legge in un altro commento. In un post ...Como non lo si può negare e se ha pensato a questa restrizione è forse perché gli addettiasili ...Buona parte dei prodotti giudicati idonei al consumo alimentare umano è stata devoluta in beneficienzaenti caritatevoli della città tramite il Banco alimentare della Sicilia Occidentale. L'...

Multe agli automobilisti: cosa fare UlisseOnline

La Guardia Costiera di Cagliari, nell'ambito delle attività congiunte alla Polizia Locale di Cagliari, ha controllato alcuni chioschi situati sul lungomare Su Siccu di Cagliari, riscontrando diverse i ...E’ normale a volte arrivare in ritardo a scuola, ma non deve essere la regola. Per questo i genitori che accompagnano i figli all’asilo nido di Como hanno ricevuto una sorta di avvertimento. Se ritard ...