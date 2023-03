Morto Lance Reddick, indimenticabile protagonista di The Wire, Fringe e John Wick (Di sabato 18 marzo 2023) È Morto ieri mattina, nella sua casa di Los Angeles, l’attore sessantenne Lance Reddick, già protagonista di serie culto come The Wire, Oz e Fringe e fra pochi giorni al cinema in John Wick 4 Ha sconvolto il mondo del cinema la morte improvvisa di Lance Reddick, avvenuta ieri mattina nella sua casa di Studio City a Los Angeles per cause naturali, molto probabilmente un infarto. L’attore nel corso degli anni si è distinto per una carriera multiforme, che spaziava dalla tv al cinema passando per la musica e il doppiaggio. Nato nel 1962 A Baltimora, Lance Reddick ha frequentato l’università di Rochester per poi perfezionarsi in studi teatrali a Yale, dove si è diplomato presso la ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 18 marzo 2023) Èieri mattina, nella sua casa di Los Angeles, l’attore sessantenne, giàdi serie culto come The, Oz ee fra pochi giorni al cinema in4 Ha sconvolto il mondo del cinema la morte improvvisa di, avvenuta ieri mattina nella sua casa di Studio City a Los Angeles per cause naturali, molto probabilmente un infarto. L’attore nel corso degli anni si è distinto per una carriera multiforme, che spaziava dalla tv al cinema passando per la musica e il doppiaggio. Nato nel 1962 A Baltimora,ha frequentato l’università di Rochester per poi perfezionarsi in studi teatrali a Yale, dove si è diplomato presso la ...

